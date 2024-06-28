Час викидати каміння

Чи потрібні камені для віскі? Якщо ви ними торгуєте, то відповідь однозначно «так». Якщо ви збираєтеся їх купити, то відповідь однозначно «ні». Це один з найбезкорисніших, але водночас найпопулярніших аксесуарів, які купують на подарунок шанувальникам віскі.



Втім, удома у справжнього шанувальника віскі ви їх не побачите — щойно дарувальники йдуть, нерозпаковане каміння для віскі зашпурхують туди ж, де вже припадають пилом коробка з DVD, масажні кульки Баодінга, електробігуді, запонки у формі пенісів і настільний USB-пилосос. Бо все воно непотрібне.



Виробники та продавці цих кубиків із базальту, талькохлориту, сталі, титану й інших мінералів і металевих сплавів стверджують, що їхній товар знадобиться тим, хто хоче пити віскі охолодженим, але не розведеним водою, що неминуче трапляється, якщо використовуєш лід. Камені для віскі поміщають у морозильник, перед вживанням віскі їх звідти дістають і перекладають у склянку «олд фешнд» (вона ж «рокс», вона ж «тумблер»), а потім ллють туди трунок. Після ритуалу камені миють, сушать і знову відправляють у морозильник. Це якщо діяти за інструкцією.



А ось як вчинить людина, яка регулярно споживає витримані міцні алкогольні напої, якщо їй забагнеться випити охолоджене віскі без льоду (за низької температури в багатьох віскі не розкриється весь спектр ароматів, але це зараз неважливо — кожна людина вільна пити так, як схоче): вона візьме пляшку віскі й покладе її в холодильник чи морозильник. Або заздалегідь поставить у холодильник порожню склянку. Або зробить і перше, і друге, щоб, як настане час, налити в холодну склянку охолоджене віскі.



Якщо ж через якусь забаганку вам конче потрібно, щоб у склянці з віскі теліпалися якісь нерозчинні сторонні предмети, згадайте про те, що десь у вас нудьгують без діла кульки Баодінга. Закиньте їх у морозильник замість каменів для віскі й зможете потім прикладатися до склянки під їхній веселий передзвін.



У разі приходу непроханих гостей заразом закиньте в морозильник і запонки. Їхня наявність у склянці небажаного візитера доступно натякне, що на гостей ви не чекали. Якщо образяться, перед прощанням як вибачення подаруйте нерозпаковану коробку каменів для віскі.