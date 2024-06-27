Последняя серьезная коктейльная книга, переведенная на украинский

С началом полномасштабного вторжения России издания украинских книг упали до нуля, но только временно — с июня прошлого года количество новых книг снова начало расти. Об этом мы прочли в исследовании, опубликованном на сайте «Читомо». Каналы русскоязычных книг наконец-то обмелели, украинцы все больше покупают книги на украинском, телеграмм-каналы, посвященные новым поступлениям в книжный магазин, появляются как грибы после дождя. Писатели пишут, переводчики переводят, издатели выдают. Но никакого приличного издания о коктейлях и/или крепких алкогольных напитках с начала полномасштабного вторжения так и не появилось. Итак, самой свежей книгой на тему уже 20 месяцев остается «Коктейли от @the_cocktailguy» Рича Вудса, поступившая в продажу еще в конце января 2022 года. О ней и расскажем.

Честно говоря, впервые увидев ее в феврале, мы несколько удивились. Потому что есть как минимум два-три десятка более авторитетных и важных книг по барному делу, которые в первую очередь нуждаются в переводе на украинский. Одна из них в 2021 году уже даже издана — речь идет о «Книге бармена» Джеффри Моргенталера.

Нет, мы не будем критиковать "Коктейли от @the_cocktailguy" Рича Вудса. Это хорошая книга. Может, немного сложная для рядового человека, собирающегося использовать его для приготовления коктейлей дома, но грамотная, подробная и, если вас не пугает необходимость готовить «инфьюзы», сиропы и «премиксы» для каждого второго коктейля, интересна. Просто это как, скажем, вам нужно было бы завести первый автомобиль класса супермини на новый рынок, и вы, игнорируя Volkswagen Polo или Mini Hatch, выбрали бы Lancia Ypsilon. То есть почему бы и нет, но выбор странный.

Рич Вудс издал эту книгу в 2017 году, когда возглавлял бары ресторанов Duck & Waffle и Sushisamba, занимающие 40 и 38 этажа небоскреба Heron Tower в центре Лондона. Duck & Waffle известно как самое высотное круглосуточное заведение британской столицы, а Рич Вудс – как «Хестон Блюменталь коктейлей». В 2021 году в партнерстве с BrewDog он открыл собственную «спикизишную» Lost Property Office, расположенную внутри паба BrewDog Waterloo (как подсказывает название, по соседству с самым загруженным вокзалом Лондона и Великобритании). А также он до сих пор добросовестно продолжает пополнять свою страницу в инстаграмме фото и видео с рецептами авторских коктейлей (как вы уже догадались, его инстаграммное прозвище вынесено в название книги).

«Коктейли от @the_cocktailguy» разделены на несколько тематических разделов. Сразу же в предисловии Вудс объясняет, что рецепты в этой книге отличаются по уровню сложности по шкале от 1 до 5, что четко указано в каждом рецепте; многочисленные рецепты потребуют от вас настаивать ароматические компоненты, что обычно требует минимальных усилий, но немного терпения; время приготовления (включая время на изготовление настоев) четко указано в каждом рецепте». И четко предупреждает начинающих домашних миксологов: «Помните, что ни один рецепт не является запатентованным идеальным напитком. Экспериментируйте с разным количеством и пропорциями, ведь ваш вкус уникален, поэтому адаптируйте напитки и рецепты в соответствии с собственными потребностями».

За предисловием следует раздел «Основы», в котором Вудс рассказывает об инструментах, посуде и барных техниках, которые использовал для приготовления своих коктейлей. А дальше – три раздела с коктейльными рецептами.

Первый – «Вдохновленный садом» – содержит коктейли, в которых в основном используются свежие растительные ингредиенты (или напоминающие Вудсу эпизоды из счастливого детства в доме с большим садом). Честно скажем, сад выходит несколько фантастический. Наверное, такие есть где-то в тропиках или субтропиках, а тамошние садоводы обращаются к хозяину сада «эфенди» или «махараджа».

Вторая глава — «Из кухни» — содержит коктейли с использованием ингредиентов, более близких к еде, чем к алкогольным напиткам: киноа, черные трюфели, маринованные перцы халапеньо, панетоне…

Третий — «Иконоборчество» — содержит самые замороченные коктейли, о которых Вудс честно пишет, что они «не по силам домашнему бармену, не имеющему доступа к очень дорогому оборудованию, необходимому для создания собственных дистиллятов в домашних условиях». Уровень сложности здесь начинается с 4 баллов и требует знаний об органических кислотах, ротационном испарителе, технике кларификации и других миксологических «волшебствах-марах».

К примеру, что Рич Вудс считает рецептом 1-го уровня сложности, вот вам коктейль Ristretto Negroni из раздела «Из кухни».

На одну порцию коктейля требуется 75 мл заготовки (бармены обычно используют термин «премикс») Ristretto Negroni.

Рецепт премикса Ristretto Negroni:

300 мл джина;

200 мл итальянского красного битера (Вудс указал Campari, но учитывая негативное отношение украинского барного сообщества к продуктам компании, продолжающей деятельность во вражеской стране, мы заменили его на Gamondi Bitter);

125 мл итальянского аперитива (Вудс указал Aperol, но это тоже продукт Campari Group, поэтому мы и его заменили аналогичным продуктом Gamondi Aperitivo);

200 мл красного итальянского вермута;

1 ст. л. сахара;

35 г свежеобжаренных кофейных зерен.

Все ингредиенты поместите в литровую стеклянную бутылку или банку и оставьте на 72 часа. Раз-два в сутки рекомендуется бутылку/банку встряхивать. Когда настоится смесь, процедите ее через марлю или кофейный фильтр. Очищенную жидкость можно хранить в холодильнике месяцами, но маловероятно, что у вас она задержится на такой срок. Вы же ее делали, чтобы пить, а не хранить, да?

Для приготовления коктейля взбейте порцию премикса со льдом в шейкере или в течение 30 секунд в смесительном стакане. Перелейте "на глубь" (то есть на большой кусок льда) в стакан "олд-фешнд". Вудс требует как хорошее использовать дегидрированный ломтик апельсина, но мы вспомнили об «адаптации в соответствии с собственными потребностями» (да, у нас не было дегидрированных ломтиков апельсина!) и украсили коктейль ломтиком свежей апельсина.

Вкусно? Безусловно. Просто? Конечно. Быстро? Если не учитывать 72 часа ожидания, то быстро — на приготовление Ristretto Negroni по премиксу понадобится менее двух минут. Если вы считаете, что это просто, то книга «Коктейли от @the_cocktailguy» вам подойдет. Если нет, ждите наших последующих книжных постов (ибо когда-нибудь появится что-то новое на эту тему!). Или, если еще не купили, приобретите «Книгу бармена» Джеффри Моргенталера — это уже новая классика.

Ингредиенты для Ristretto Negroni – здесь: https://go.silpo.ua/0u8aNd