Остання серйозна коктейльна книга, перекладена українською

З початком повномасштабного вторгнення рф видання українських книжок впали до нуля, але лише тимчасово — з червня минулого року кількість нових книжок знову почала зростати. Про це ми прочитали в дослідженні, опублікованому на сайті «Читомо». Канали російськомовних книжок нарешті обміліли, українці дедалі більше купують книжки українською, телеграм-канали, присвячені новим надходженням у книгарні, з’являються як гриби після дощу. Письменники пишуть, перекладачі перекладають, видавці видають. Фікшн, нон-фікшн, класику... Але жодного пристойного видання про коктейлі й/або міцні алкогольні напої з початку повномасштабного вторгнення так і не з'явилося. Тож найсвіжішою книжкою на тему вже 20 місяців залишається «Коктейлі від @the_cocktailguy» Річа Вудса, що надійшла в продаж ще наприкінці січня 2022 року. Про неї й розповімо.

Чесно кажучи, вперше побачивши її в лютому, ми дещо здивувалися. Бо є як мінімум два-три десятки авторитетніших і важливіших книжок щодо барної справи, що першочергово потребують перекладу українською. Одну з них у 2021 році вже навіть видали — йдеться про «Книгу бармена» Джеффрі Морґенталера.

Ні, ми не будемо критикувати «Коктейлі від @the_cocktailguy» Річа Вудса. Це добра книжка. Може, трохи складна для пересічної людини, що збирається використовувати її для приготування коктейлів удома, але грамотна, детальна і, якщо вас не лякає необхідність готувати «інф’юзи», сиропи та «премікси» для кожного другого коктейлю, цікава. Просто це як, скажімо, вам треба було б завести перше авто класу суперміні на новий ринок, і ви, ігноруючи Volkswagen Polo чи Mini Hatch, вибрали б Lancia Ypsilon. Тобто, чому би й ні, але вибір дивний.

Річ Вудс видав цю книжку у 2017 році, коли ще очолював бари ресторанів Duck & Waffle та Sushisamba, що займають 40 і 38 поверхи хмарочоса Heron Tower у центрі Лондона. Duck & Waffle відомий як найвисотніший цілодобовий заклад британської столиці, а Річ Вудс — як «Хестон Блюменталь коктейлів». 2021 року в партнерстві з BrewDog він відкрив власну «спікізішну» Lost Property Office, яка розташована всередині пабу BrewDog Waterloo (як підказує назва, по сусідству з найзавантаженішим вокзалом Лондона й Великої Британії). А також він і досі сумлінно продовжує поповнювати свою сторінку в інстаграмі фото й відео з рецептами авторських коктейлів (як ви вже здогадалися, його інстаграмне прізвисько винесено в назву книжки).

«Коктейлі від @the_cocktailguy» поділена на кілька тематичних розділів. Одразу ж у передмові Вудс пояснює, що «рецепти в цій книзі відрізняються за рівнем складності за шкалою від 1 до 5, що чітко вказано в кожному рецепті; численні рецепти вимагатимуть від вас настоювати ароматичні компоненти, що зазвичай потребує мінімальних зусиль, але трохи терпіння; час приготування (включно з часом на виготовлення настоїв) чітко зазначений у кожному рецепті». І чітко попереджає домашніх міксологів-початківців: «Пам'ятайте, що жоден рецепт не є запатентованим ідеальним напоєм. Експериментуйте з різною кількістю та пропорціями, адже ваш смак є унікальним, тож адаптуйте напої й рецепти відповідно до власних потреб».

За передмовою йде розділ «Основи», в якому Вудс розповідає про інструменти, посуд і барні техніки, які використовував для приготування своїх коктейлів. А далі — три розділи з коктейльними рецептами.

Перший — «Натхненні садом» — містить коктейлі, в яких здебільшого використовуються свіжі рослинні інгредієнти (або які нагадують Вудсу епізоди зі щасливого дитинства в домі з великим садом). Чесно скажемо, сад виходить дещо фантастичний. Мабуть, такі є десь у тропіках або субтропіках, а тамтешні садівники звертаються до господаря саду «ефенді» чи «махараджа».

Другий розділ — «З кухні» — містить коктейлі з використанням інгредієнтів, що ближчі до їжі, ніж до алкогольних напоїв: кіноа, чорні трюфелі, мариновані перці халапеньйо, панетоне…

Третій — «Іконоборство» — містить найзамороченіші коктейлі, про які Вудс чесно пише, що вони «не до снаги домашньому бармену, який не має доступу до дуже дорогого обладнання, необхідного для створення власних дистилятів у домашніх умовах». Рівень складності тут починається з 4 балів і потребує знань про органічні кислоти, ротаційний випаровувач, техніки кларифікації й інші міксологічні «чари-мари».

Для прикладу, що Річ Вудс уважає рецептом 1-го рівня складності, ось вам коктейль Ristretto Negroni з розділу «З кухні».

На одну порцію коктейлю треба 75 мл заготовки (бармени зазвичай використовують термін «премікс») Ristretto Negroni.

Рецепт преміксу Ristretto Negroni:

300 мл джину;

200 мл італійського червоного бітеру (Вудс указав Campari, але з огляду на негативне ставлення української барної спільноти до продуктів компанії, що продовжує діяльність у ворожій країні, ми замінили його на Gamondi Bitter);

125 мл італійського аперитиву (Вудс указав Aperol, але це теж продукт Campari Group, тож ми і його замінили на аналогічний продукт Gamondi Aperitivo);

200 мл червоного італійського вермуту;

1 ст. л. цукру;

35 г свіжообсмажених кавових зерен.

Усі інгредієнти помістіть у літрову скляну пляшку чи слоїк і залиште на 72 години. Раз-два на добу рекомендується пляшку/слоїк струшувати. Коли суміш настоїться, процідіть її через марлю або кавовий фільтр. Очищену рідину можна зберігати в холодильнику місяцями, але малоймовірно, що вона у вас затримається на такий термін. Ви ж її робили, щоб пити, а не зберігати, так?

Для приготування коктейлю збийте порцію преміксу з льодом у шейкері або впродовж 30 секунд у змішувальному стакані. Перелийте «на глибу» (тобто на великий шмат льоду) у склянку «олд-фешнд». Вудс вимагає як гарніш використовувати дегідровану скибку апельсина, але ми згадали про «адаптацію відповідно до власних потреб» (так, у нас не було дегідрованих скибок апельсина!) і прикрасили коктейль скибкою свіжої помаранчі.

Смачно? Безумовно. Просто? Авжеж. Швидко? Якщо не враховувати 72 години очікування, то швидко — на приготування Ristretto Negroni з преміксу знадобиться менш ніж дві хвилини. Якщо ви теж вважаєте, що це просто, то книжка «Коктейлі від @the_cocktailguy» вам підійде. Якщо ні, чекайте на наші наступні книжкові пости (бо колись з’явиться ж щось нове на цю тему!). Або, якщо ще не купили, придбайте «Книгу бармена» Джеффрі Морґенталера — це вже нова класика.

Інгредієнти для Ristretto Negroni — тут: https://go.silpo.ua/0u8aNd