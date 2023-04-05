На Оболони открыли Art Cafe Bar с натуральным вином и живой музыкой

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Ирина Маймур
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Недалеко от станции метро «Минская» открылось городское кафе Art Cafe Bar.

Это четвертое заведение, созданное командой Art Cafe Bar, однако первый крупный проект с кухней, пишет Posteat.

В кафе предлагают блюда авторской кухни: завтраки, которые подаются весь день, салаты, основные блюда, супы, закуски, бургеры, буррито и пинсы. Среди напитков есть безалкогольное меню, натуральное вино, коктейли, пиво и сидр. В Art Cafe Bar можно поесть в заведении или забрать еду с собой.

Заведение позиционирует себя как pet-friendly. В выходные здесь можно услышать живую музыку или лайв-сеты диджеев.

Сейчас в кафе действует акция: заказав завтрак до 13:00, гость получает бокал шампанского в подарок.

Адрес: улица Маршала Тимошенко, 18

Часы работы: ежедневно с 08:00 до 23:00

Цены: паста с креветками, мидиями и белым вином — 280 грн, скрэмбл с креветками и салатом — 220 грн, коктейль Espresso Martini — 240 грн, салат с хамоном, запеченной грушей дор-блю и каперсами — 290 грн, пинса с хамоном — 250 грн.

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Ранее мы писали, что в Pinchuk Art Centre начало работу чайное пространство Monthang.

Фото: Art Cafe Bar

Опубликовано: 05 апреля 2023
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