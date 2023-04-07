Во Львове показали концепцию индустриального парка «Сигновка»: что там будет

В этом году во львовской промзоне «Сигновка» построят муниципальный индустриальный парк. Там разместят предприятия легкой промышленности.

Окончательный концепт еще в работе, однако недавно представили первые наработки проекта и согласовали план создания парка, пишет Zaxid.net.

Микрорайон «Сигновка» расположен в 10 километрах от центра города — в северо-западной части Львова. Он находится между железнодорожными путями, улицами Даниила Апостола, Клеверной и кольцевой дорогой. Общая площадь территории составляет 92 га.

До недавнего времени здесь почти не было застройки. Лишь кое-где можно было увидеть склады и производственные сооружения. Однако в 2018 году горсовет утвердил Программу перспективного развития промышленных зон Львова — речь идет о Сигновке и Рясне-2 — площадью 92 га и 37 га соответственно. Согласно программе коммунальные участки на этой территории могут продаваться под производство и создание индустриальных парков.

Кроме того, программа предполагала, что земли будут использоваться исключительно для промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и т.д.

Горсовет разработал детальный план территории. Город снабдил промзону инженерными сетями, были отремонтированы улицы Даниила Апостола и Курмановича. В дальнейшем планируют построить подъездные ветки со стороны железнодорожного пути.

Землю на Сигновке стали активно продавать. По состоянию на 2023 год свободными остаются только 22 гектаров земли.

На 15 га расположится муниципальный индустриальный парк «Сигновка», еще 19 га занимает частный индустриальный парк Sparrow Lviv. Остальные же земли продали частным компаниям под производство.

В то же время в пресс-службе Львовского горсовета уверяют, что парк будет ориентирован на малый и средний бизнес. В частности, речь идет о машиностроительных компаниях, предприятиях отрасли легкой промышленности и деревообработки.

Концепцию индустриального парка еще не утвердили. Депутаты должны сделать это в апреле на сессии Львовского горсовета.

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Фото: ЛГС