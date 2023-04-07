В собственность Киева вернули творческие мастерские в историческом доме на Подоле

Суд вернул в собственность столицы два помещения на улице Хорива, 23 на Подоле, которые использовались в качестве творческих мастерских.
Мошенники перерегистрировали их на квартиры, сообщает Киевская городская прокуратура.
Нежилые помещения расположены в мезонине жилого дома. Этот дом построили в 1897 году, он является памятником архитектуры местного значения. Помещения принадлежат коммунальной собственности Киева. Их долгое время арендовали под размещение творческих мастерских художников.
Однако лица, не относящиеся к этим помещениям, в 2011 году инициировали искусственный судебный спор в Брянковском городском суде Луганской области. По его результатам нежилые помещения «превратились» в квартиры, а право собственности на них признали за физическим лицом.
В 2016 году помещения незаконно перешли в собственность жительницы Киевской области. Она использовала их как квартиры.
Тогда окружная прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд для отмены незаконной регистрации права собственности и истребования имущества в пользу Киевсовета. Подольский районный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.
По факту незаконной регистрации права собственности на имущество общины возбуждено уголовное производство. Следствие продолжается, а на помещение наложили арест.
Ранее мы писали, что суд наложил арест на здание против кинотеатра «Октябрь», принадлежавшего российской корпорации «росатом».
Фото: cf.ua