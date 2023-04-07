В собственность Киева вернули творческие мастерские в историческом доме на Подоле

Суд вернул в собственность столицы два помещения на улице Хорива, 23 на Подоле, которые использовались в качестве творческих мастерских.

Мошенники перерегистрировали их на квартиры, сообщает Киевская городская прокуратура.

Нежилые помещения расположены в мезонине жилого дома. Этот дом построили в 1897 году, он является памятником архитектуры местного значения. Помещения принадлежат коммунальной собственности Киева. Их долгое время арендовали под размещение творческих мастерских художников.

Однако лица, не относящиеся к этим помещениям, в 2011 году инициировали искусственный судебный спор в Брянковском городском суде Луганской области. По его результатам нежилые помещения «превратились» в квартиры, а право собственности на них признали за физическим лицом.

В 2016 году помещения незаконно перешли в собственность жительницы Киевской области. Она использовала их как квартиры.

Тогда окружная прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд для отмены незаконной регистрации права собственности и истребования имущества в пользу Киевсовета. Подольский районный суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

По факту незаконной регистрации права собственности на имущество общины возбуждено уголовное производство. Следствие продолжается, а на помещение наложили арест.

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Фото: cf.ua