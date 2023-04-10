Радиопрограмма про военный Киев получила награду в США

Один из эпизодов радиопередачи The House, которая транслируется на канадском общественном вещателе СВС, получил премию «Грейси» за историю из жизни военного Киева.

Об этом сообщает CBC News.

Эпизод выиграл в категории документального радио. Он вышел в эфир в марте 2022 года, спустя несколько недель после полномасштабного вторжения россии в Украину.

В радиопередаче идет речь о 72-летней киевлянке Людмиле, которая живет вместе с сыном и невесткой. Эпизод рассказывает, как она «выживает в столице Украины во время войны» и ведет свой повседневный быт.

Премию «Грейси» каждый год организует американский неприбыльный фонд «Альянс женщин в медиа». Среди других победителей 2022-го — ряд американских общественных радиопрограмм и Меган Маркл за ее подкаст Archetypes.

Ранее мы писали, что украинское приложение Headway стало приложением дня в США.

Фото: КГГА