Радиопрограмма про военный Киев получила награду в США

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Ирина Маймур
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Один из эпизодов радиопередачи The House, которая транслируется на канадском общественном вещателе СВС, получил премию «Грейси» за историю из жизни военного Киева.

Об этом сообщает CBC News.

Эпизод выиграл в категории документального радио. Он вышел в эфир в марте 2022 года, спустя несколько недель после полномасштабного вторжения россии в Украину.

В радиопередаче идет речь о 72-летней киевлянке Людмиле, которая живет вместе с сыном и невесткой. Эпизод рассказывает, как она «выживает в столице Украины во время войны» и ведет свой повседневный быт.

Премию «Грейси» каждый год организует американский неприбыльный фонд «Альянс женщин в медиа». Среди других победителей 2022-го — ряд американских общественных радиопрограмм и Меган Маркл за ее подкаст Archetypes.

Ранее мы писали, что украинское приложение Headway стало приложением дня в США.

Фото: КГГА

Опубликовано: 10 апреля 2023
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