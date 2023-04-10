На Оболони ночью вырубили 60 деревьев: фото

На улице Приречной на Оболони неизвестные ночью вырезали 60 деревьев. Об этом сообщают активисты организации «Парк Прирічна».

Активисты, выступающие за создание парка на улице Приречной, предполагают, что вырубка проводится либо для обустройства проезда для строительства паркинга, либо под другие здания или сооружения.

По информации активистов, об этой вырубке ничего не известно КП УЗН Оболонского района, которому подведомственна эта территория.

«На вырубку нет обязательного документа, который для вырубки зеленых насаждений выдает КО »Киевзеленстрой", а именно «Акта износа зеленых насаждений». Если бы вырубка происходила по закону, то эксперты оценили бы каждое дерево, а тот, кто заказал вырубку, оплатил возмещение в бюджет города”, – говорят они.

Активисты уже готовят соответствующие обращения.

«КО »Киевзеленстрой«, которое не проконтролировало и не защитило деревья, призываем на бесплатной основе предоставить саженцы, которые в следующую субботу община парка Приречная высадит на месте погибших деревьев», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на улице Приречной хотят построить трехуровневый паркинг на 720 автомобилей в рамках обустройства большой рекреационной зоны. Решения Киевсовета о выделении участка для строительства паркинга еще нет. Об этом изданию «Твоє Місто» сообщили в КП «Жилинвестстрой-УКБ», которая должна строить паркинг. В КП заявили, что будут ждать принятия решения Киевсовета о выделении им земельного участка и только тогда смогут начать разработку проектно-сметной документации.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что на Оболони до конца года завершат строительство пешеходного моста и обустройство острова Оболонский. Именно для комфорта гостей этой рекреационной зоны, по его словам, в другом конце набережной построят паркинг на Приречной . На его строительство из бюджета Киева выделят 120 миллионов гривен .