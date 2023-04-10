Суд вернул земли университета Карпенко-Карого, где планировали построить офисы и ЖК

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Мария Иващук
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Северный апелляционный хозяйственный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу против отчуждения земельного участка и государственного недвижимого имущества университета имени Карпенко-Карого.

Речь идет о земельном участке, на котором расположены учебные корпуса Института экранных искусств по адресу ул. Евгения Коновальца, 18.

«Договор об инвестировании реконструкций Украинской студии хроникально-документальных фильмов с надстройкой главного корпуса для офисных помещений и строительства жилого комплекса признан недействительным», - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2004 году Укркинохроника и ПАО «Зодчая Диадема» заключили договор об инвестировании в реконструкцию студии с надстройкой главного корпуса для офисных помещений и строительство жилого комплекса. Застройщик обязался погасить задолженность киностудии, провести ремонт и получил право построить на территории студии ЖК.

Однако МКИП и прокуратура обратились в суд, чтобы признать договор недействительным.

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Опубликовано: 10 апреля 2023
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