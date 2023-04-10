В Ужгороде хотят перестроить кинотеатр 30-х годов под торговый центр

Новый владелец бывшего кинотеатра «Ужгород» планирует соединить его с рестораном в одно сквозное сооружение ТЦ.

В настоящее время застройщик уже установил возле сооружения строительный забор, однако согласованного с властями проекта будущей реконструкции у него до сих пор нет, сообщает издание «Uzhgorod.net».

В 2013 году горсовет принял решение об отчуждении земельного участка под кинотеатром площадью 0,1382 га, который отнесен к землям историко-культурного назначения, имеющим особую научную, эстетическую и историко-культурную ценность. По этому факту возбуждено уголовное дело, однако никаких решений правоохранители так и не приняли. В результате, став частной собственностью, кинотеатр «Ужгород» так и не заработал.

Отмечается, что разрешение на временную стройплощадку предоставил департамент городской инфраструктуры. На ней будет установлен строительный кран — там уже частично сняли покрытие пешеходной зоны, где зальют временную бетонную «подушку». После окончания работ «подушечку» демонтируют, а покрытие восстановят.

Сейчас предприятие-застройщик проводит подготовительные работы. Известно, что сначала территорию расчистят от мусора, который оставили после демонтажа интерьера кинотеатра в 2017 году.

Сносить центральное здание кинотеатра застройщик не будет, ведь оно находится в частной собственности частично – на втором и третьем этаже работает Закарпатская областная библиотека для детей и юношества.

Известно, что проект реконструкции здания органы охраны культурного наследия не согласовывали. Также не подавали его и в управление градостроительства и архитектуры Ужгорода.

Собственник предприятия, которое владеет объектом, Иван Волошин отметил, что кинотеатр по решению суда перешел в его собственность лишь несколько недель назад. Он планирует подать концепцию на рассмотрение ориентировочно через месяц, а уже потом — рабочий проект.

Здание кинотеатра расположено в пределах исторического ареала города. Поэтому проектанты должны выполнить соответствующие обязательства. В то же время, указанного сооружения нет в Государственном реестре недвижимых памятников Украины. Также оно не состоит на государственном учете как памятник культурного наследия.

Иван Волошин отмечает, что планирует объединить кинотеатр с рестораном «Корона» в одно большое сквозное сооружение торгового центра. В здании обустроят торговые площади, фудкорты, зоны развлечений и современный кинотеатр. Застройщик обещает, что реконструкция не будет влиять на геометрию здания, высотность, габариты витрин, входные группы.

Ужгородский кинотеатр построили в 1932 году. Его проектировал кошицкий архитектор Людовит Оэлшлегер. Кинотеатр и городская библиотека тогда составляли единый комплекс. Сквозной проход через постройки был соединен с Пассажем Бати.

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Фото: «Uzhgorod.net»