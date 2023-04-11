В Макарове восстановили амбулаторию, разрушенную оккупантами: фото

В Макарове в Киевской области отстроили медицинскую амбулаторию , разрушенную россиянами.

Строительство амбулатории завершили менее чем через год. Новая амбулатория будет обслуживать более 16 тысяч пациентов, сообщает Киевская областная военная администрация.

В ближайшее время медучреждение будет доукомплектовано оборудованием и откроет свои двери для пациентов.

Проект реализовали совместно Министерство здравоохранения, БФ Киевской Школы Экономики KSE Foundation, Киевская областная военная администрация, украинские и международные благотворители.

Ранее мы писали, что в Украине на средства ЕС построят энергоэффективное жилье для переселенцев и восстановят инфраструктуру в Киевской области.

Фото: КОВА