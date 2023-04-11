В Бородянке отстроят уничтоженное оккупантами полицейское отделение: каким оно будет

Фонд Говарда Баффета восстановит отделение полиции Бородянки, которое в прошлом году во время оккупации разрушили «кадыровцы».

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Фонд Говарда Баффета уже представил визуализацию проекта восстановления. Вместо разрушенного планируют построить новое, современное, технологическое и удобное административное здание, где полицейские будут предоставлять гражданам услуги на европейском уровне.

Напомним, фонд Говарда Баффета оказал масштабную поддержку полиции Киевской области во время полномасштабной войны. Благотворители передали украинским правоохранителям служебных собак для работы во время военного положения, термокомплекты и обувь от компании «Under Armour», 2 новейших аппарата ANDE 6C для быстрого выделения ДНК-профиля, мобильные генераторы, специальные термоодеяла, фонарики, световые башни и 4 новейших автомобиля.

Ранее мы писали, что в Буче стартовало строительство первой в Украине фабрики-кухни, где будут готовить обеды для всех учебных заведений трех общин – Бучанской, Немешаевской и Бородянской.