Смотрите проект реконструкции общежития для переселенцев в Днепре от архитектурного бюро Archobraz

Специалисты из архитектурного бюро Archobraz представили проект реконструкции заброшенного здания института геологоразведки в Днепре под жилье для переселенцев.

Сейчас там в «очень аскетических условиях» проживает около 300 человек, пишет основатель Archobraz Алексей Образцов.

Здание института геологоразведки в Днепре в стиле конструктивизма является историческим памятником. Его построили в середине 20-х годов прошлого века по проекту архитектора Дмитрия Скоробогатова. Во время Второй мировой войны в здании разместили артиллерийское училище, а затем реконструировали сооружение в стиле неоклассицизма. Сейчас волонтеры обустроили здесь временное жилье для около 300 вынужденных переселенцев.

Архитекторы Archobraz предлагают провести реновацию существующего здания, возвести рядом новые апартаменты и обустроить близлежащую территорию.

В обоих зданиях планируют открыть кафе, офисы, магазины, детский клуб и другие заведения. Это позволит трудоустроить переселенцев и повысить качество их жизни.

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Фото, визуализации: Oleksii Obraztsov, ArchObraz