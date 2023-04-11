Строительство ЖК Fresco Sofia в Киеве окончательно сочли незаконным

Кассационный административный суд окончательно подтвердил законность решения Киевсовета пятилетней давности о запрете строительства ЖК Fresco Sofia на Олеся Гончара, 17-23 и поручила застройщику демонтировать несколько этажей.

Об этом стало известно из постановления суда .

Строительство ЖК Fresco Sofia ООО «ІБГ» началось в 2008 году. Против построения ЖК выступала община города и международные организации, которые занимаются сохранением исторического и культурного достояния. Ведь с 2005 года улица Олеся Гончара входит в буферную зону объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Киев: собор святой Софии и близлежащие монашеские здания, Киево-Печерская лавра».

Согласно рекомендациям ЮНЕСКО, предельно допустимая высота новых домов и надстроек на этой территории не должна превышать 12-25 м, тогда как застройщики ЖК Fresco Sofia планировали построить комплекс в полтора раза выше.

После многолетней борьбы в суде 17 августа 2020 года городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в конфликте вокруг застройки «поставлена точка». Застройщик пообещал убрать лишние этажи, чтобы высота здания не превышала 27 м.