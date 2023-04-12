Днепр, Львов и Мукачево возглавили рейтинг «прозрачных» городов в условиях войны: что это значит

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Ирина Маймур
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Антикоррупционная общественная организация Transparency International Ukraine определила «прозрачными» по работе горсоветов Днепр, Львов и Мукачево. Киев и еще 9 городов – среди «частично прозрачных».

Об этом идет речь в исследовании работы городских советов во время войны.

В этом году организация анализировала только 70 городов из 100 по обновленным критериям. Вместо баллов и мест команда Transparency International Ukraine наделяла город определенным статусом («прозрачный», «частично прозрачный» и «непрозрачный») и оценивала уровень выполнения индикаторов.

По результатам исследования «прозрачными» стали Днепр, Львов и Мукачево. «Частично прозрачными» определили Винницу, Владимир, Житомир, Каменское, Киев, Кропивницкий, Луцк, Тернополь, Ужгород и Черновцы.

Команда Transparency International Ukraine отмечает, что с началом вторжения россии доступ к публичной информации прогнозированно приостанавливали. Города закрывали официальные порталы или ограничивали доступ к его разделам или страницам.

В среднем города выполняли индикаторы исследования на 37,5%. В то же время, требования украинского законодательства — на 47,8 %. То есть, украинские города не выполнили более половины обязательных законодательных требований.

Transparency International Ukraine обнародовали рекомендации, чтобы усилить способность городов и обеспечить прозрачность и эффективность местных властей:

1. Создавать и обновлять сервисы, наиболее способствующие адаптации населения к вызовам войны:

  • обнародовать перечень жилых помещений, находящихся в собственности общин;
  • создавать сервисы и информационные странички для внутренне перемещенных лиц;
  • создавать электронные услуги для постановки на квартирный учет;
  • внедрять сервисы для онлайн-записи на получение социальных услуг;
  • обнародовать перечни укрытий в удобном формате (карта) и своевременно их обновлять.

2. Обеспечить максимально прозрачный учет и распределение гуманитарной помощи.

3. Восстанавливать работу местных порталов открытых данных и геопорталов, публиковать открытые данные.

4. Обеспечить доступ и участие жителей в формировании управленческих решений.

Ранее мы писали, что пять украинских городов вошли в 100 самых опасных в Европе по уровню преступности .

Фото: Transparency International Ukraine, Марина Григоренко/УНІАН

Опубликовано: 12 апреля 2023
Дніпро Львів
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