В Киеве планируют утвердить рекомендации по уходу за кронами деревьев

В Киевском горсовете хотят утвердить рекомендации по уходу за кронами деревьев в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Проект решения поддержала постоянная комиссия Киевского горсовета по вопросам экологической политики.

Как сообщила депутатка Киевсовета Евгения Кулеба, рекомендации разработали для охраны и сохранения зеленых насаждений столицы.

В частности, как отметила депутатка, речь идет об обрезке. Ее осуществляют в том числе непрофессиональные организации, что приводит к повреждению деревьев и их уязвимости к вредителям.

«Действующие на сегодняшний день правила содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины являются устаревшими нормами, учитывая передовой европейский опыт, а также учитывая изменения в современном подходе к озеленению городских зеленых зон. Поэтому необходимо провести структуризацию и детализацию мер по уходу за кронами деревьев в Киеве с целью формирования целостного подхода к проведению таких работ», — отметила депутатка.

Рекомендации по уходу за кронами деревьев будут предусматривать комплексную систему ухода за зелеными насаждениями с момента посадки дерева и на протяжении всего периода его жизни.

Они предназначены для всех учреждений, предприятий, организаций и граждан, занимающихся созданием и содержанием зеленых насаждений в Киеве.

Ранее мы писали, что в парке на Приречной улице Оболонского района высадят новые деревья вместо спиленных.

Фото: David Vig / Unsplash