В парке на Оболони высадят новые деревья на месте уничтоженных

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Мария Иващук
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В парке на Приречной улице Оболонского района высадят новые деревья вместо спиленных ночью. Об этом сообщают активисты инициативы «Парк Приречная».

К высадке деревьев присоединится КП УЗО Оболонского района.

«Великолепная новость! Уже в эту субботу в парке Приречная появятся новые деревья. Договорились с КП УЗН Оболонского района 15.04 (суббота) провести толоку и высадить деревья на этой чудесной лужайке», – говорится в сообщении.

9 апреля активисты «Парка Приречная» сообщили, что неизвестные ночью на Оболони вырезали 60 деревьев . По информации активистов, об этой вырубке ничего не известно КП УЗН Оболонского района, которому подведомственна эта территория.

В КО «Киевлезенстрой» опровергают информацию о незаконной рубке деревьев и говорят, что нарушений на месте не обнаружено.

Вместе с тем, в Киевзеленстрое отмечают, что работы по санитарной очистке территории и удалению «аварийных и сухостойных деревьев» были проведены в парке на Приречной в январе 2023 года в соответствии с актом обследования зеленых насаждений. Местные жители в комментариях отмечают, что слышали звуки бензопилы именно в ночь с 8 на 9 апреля.

Напомним, что на улице Приречной хотят построить трехуровневый паркинг на 720 автомобилей в рамках обустройства большой рекреационной зоны. Именно со строительством активисты связывают рубки деревьев.

Фото: Парк Приречная

Опубликовано: 12 апреля 2023
Оболонь
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