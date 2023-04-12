Киевсовет поддержал внедрение билета, действительного в течение 90 минут

Комиссия Киевсовета одобрила петицию с просьбой ввести пересадочный билет на проезд в общественном транспорте, который будет действительным в течение 90 минут.

Об этом сообщает инициатива «Пассажиры Киева».

Благодаря такому билету жителям и гостям города не придется платить снова во время каждой пересадки на общественном транспорте.

В то же время неизвестно, изменится ли в таком случае цена билета и на сколько.

Ранее мы писали, что Киевсовет отклонил еще две петиции об отмене остановки транспорта во время тревог. Теперь этот вопрос будет решать Совет обороны Киева.

Фото: Киевпасстранс