Киевсовет поддержал внедрение билета, действительного в течение 90 минут

Комиссия Киевсовета одобрила петицию с просьбой ввести пересадочный билет на проезд в общественном транспорте, который будет действительным в течение 90 минут.
Об этом сообщает инициатива «Пассажиры Киева».
Благодаря такому билету жителям и гостям города не придется платить снова во время каждой пересадки на общественном транспорте.
В то же время неизвестно, изменится ли в таком случае цена билета и на сколько.
Ранее мы писали, что Киевсовет отклонил еще две петиции об отмене остановки транспорта во время тревог. Теперь этот вопрос будет решать Совет обороны Киева.
Фото: Киевпасстранс