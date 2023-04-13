В Деснянском районе Киева появится ландшафтный заказник

В Деснянском районе столицы природную территорию лесных кварталов №70, 71, 77, 78 Броварского лесничества КП «Дарницкое лесопарковое хозяйство» хотят объявить ландшафтным заказником местного значения «Броварской лес».

Его ориентировочная площадь — 125 га, сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

В ходе исследования лесных кварталов экологи обнаружили ряд представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины и Резолюцию 6 Бернской конвенции. В частности, среди растений — лилию лесную, подснежник белоснежный, прострел раскрытый, мухоловку обыкновенную, спарасис кудрявый.

Среди животных — цаплю большую белую, болотную европейскую черепаху, жерлянку краснобрюхую, седого дятла, жука-плоскотелку красного, сообщила депутат Киевсовета Юлия Лымарь.

В Киевсовете отметили, что создание заказника обеспечит надлежащие условия для сохранения ландшафтного и ботанического разнообразия ценного природного комплекса.

Ведь из-за принадлежности территории к категории рекреационно-оздоровительных лесов на ней могут рубить деревья без учета природоохранной ценности.

Ранее мы писали, что в Киеве планируют утвердить рекомендации по уходу за кронами деревьев.