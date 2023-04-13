В Голосеевском районе создадут зоологический памятник природы «Роща хищных птиц»

Объект «Роща хищных птиц» в Голосеевском районе столицы планируют объявить зоологическим памятником природы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Инициативу согласовали с ОП НУБиП Украины «Боярская лесная опытная станция» и Управлением экологии и природных ресурсов КГГА. Также решение поддержали экологи Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ).

Ориентировочная площадь зоологического памятника – 105,1 га.

Как отметила депутат Киевсовета Ксения Семенова, из-за отсутствия рубок в Голосеевском районе сохранилась старая роща, где живет много хищных птиц, находящихся под охраной Бернской конвенции.

«Встречаются пернатые, которые занесены в Красную книгу Украины — коршун черный, канюк обыкновенный, ястреб большой, подсоколик большой и много видов летучих мышей и сов. Кроме этого, на территории проживают белки, кабаны, зайцы, лисы, косули и ежи», — добавила депутат.

Напоминаем, что техническую документацию «Роща хищных птиц» разработали специалисты Киевского эколого-культурного центра и столичный защитник дикой природы Михаил Погребиский.

Раньше мы писали, что в Деснянском районе Киева обустроят ландшафтный заказник.