В Голосеевском районе создадут зоологический памятник природы «Роща хищных птиц»

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Ирина Маймур
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Объект «Роща хищных птиц» в Голосеевском районе столицы планируют объявить зоологическим памятником природы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Инициативу согласовали с ОП НУБиП Украины «Боярская лесная опытная станция» и Управлением экологии и природных ресурсов КГГА. Также решение поддержали экологи Киевского эколого-культурного центра (КЭКЦ).

Ориентировочная площадь зоологического памятника – 105,1 га.

Как отметила депутат Киевсовета Ксения Семенова, из-за отсутствия рубок в Голосеевском районе сохранилась старая роща, где живет много хищных птиц, находящихся под охраной Бернской конвенции.

«Встречаются пернатые, которые занесены в Красную книгу Украины — коршун черный, канюк обыкновенный, ястреб большой, подсоколик большой и много видов летучих мышей и сов. Кроме этого, на территории проживают белки, кабаны, зайцы, лисы, косули и ежи», — добавила депутат.

Напоминаем, что техническую документацию «Роща хищных птиц» разработали специалисты Киевского эколого-культурного центра и столичный защитник дикой природы Михаил Погребиский.

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Фото: Википедия / Lilly M

Опубликовано: 13 апреля 2023
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