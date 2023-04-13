В историческом центре Киева сносят «дом с мухами» XIX века

В Киеве сносят «дом с мухами» XIX века на Владимирской, 93. Об этом сообщает депутат Киевсовета Ксения Семенова.

«Да, сейчас будут уголовные дела и суды, но застройщики знают, что им всегда и участок дадут, и со всем помогут», - отмечает Семенова.

Напомним, что трехэтажное здание XIX века на Владимирской, 93 в Киеве, известное своей лепниной с гипертрофированными мухами, начали разбирать в июне 2021 года. Уникальная лепнина была уничтожена незадолго до присвоения постройке охранного статуса.