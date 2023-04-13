В районе Феофании хотят создать ботаническую памятку «Пойма орхидей»

Природный объект «Пойма орхидей» в районе Феофании планируют объявить ботаническим памятником природы местного значения.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Как отмечает депутат Киевского городского совета Ксения Семенова, территория объекта включает естественную пойму ручья Вита около двух километров в длину. Ориентировочная площадь – 24,9 га.

Расположенный на территории будущего памятника лес – это важный элемент поддержания гидрологического режима окружающих природных комплексов. В нем много редких видов растений и животных. В частности, экологи нашли здесь самую большую популяцию редкой орхидеи-пальчатокореника мясокрасного. Ранее популяция распространялась до села Хотов Киевской области, однако была уничтожена из-за застройки.

Наиболее многочисленная группа животных на территории достопримечательности – птицы.

«На локации обитают 25 видов пернатых, значительное количество которых исчезают и охраняются Бернской конвенцией. Поэтому в то время как количество водно-болотных угодий, пригодных для отдыха мигрирующих водоплавающих птиц резко сокращается, существенное значение имеет сохранение существующих территорий, к числу которых данный объект и принадлежит», — отметила Ксения Семенова.

Депутат добавила, что проект решения разработали специалисты Благотворительной организации «Благотворительный фонд Днепровского района города Киева «Киевский эколого-культурный центр».

Ранее мы писали, что в Голосеевском районе создадут зоологический памятник природы «Роща хищных птиц».

Фото: Нижнесульский национальный природный парк