Смотрите, какой может стать набережная Днепра в Черкассах: визуализации

Архитектор из Харькова Ольга Клейтман разработала проект реконструкции части набережной Днепра в Черкассах.

Горсовет выложил визуализацию для ознакомления и обсуждения горожанами.

В настоящее время проект имеет рабочее название «Очаг казачества». По словам архитектора, она спланировала его так, чтобы максимально использовать расположение Черкасс, сохранить и подчеркнуть богатство природы и историю города.

Проектную документацию объекта «Строительство гидротехнических и линейных сооружений набережной Днепра от улицы Казацкой до Сержанта Жужомы» изготовили в рамках выполнения программы социально-экономического и культурного развития города.

В тендере победила харьковская проектная организация «СБМ СТУДИО», главой которой является член Национального Союза архитекторов Украины Ольга Клейтман. В октябре 2021 года мэр и департамент согласовали архитектурно-планировочную концепцию «Очаг казачества». Однако из-за полномасштабного вторжения россии реконструкцию отложили. Теперь же вернулись к реализации задуманного.

На территории набережной хотят обустроить места для отдыха людей всех возрастов и предпочтений. Для детей предусмотрены игровые зоны внутри парка и вблизи воды, спортплощадки и лагерь патриотического воспитания. Для взрослых планируют создать площадки для физических упражнений, прогулочные тропы, зоны пикников и отдыха у воды.

К тому же на набережной предлагают обустроить площадки для мини-гольфа, интерактивные зоны отдыха для людей с инвалидностью (с тактильными элементами для слабовидящих, поднятыми плоскостями к клумбам, игровыми столами и спортивным оборудованием для людей в колясках).

Также на территории хотят разместить детско-юношескую спортшколу по гребле, лодочную станцию, спасательно-водолазные службы, сезонные кафе, прокат пляжного орудия, места для выгула животных и укрытия для гражданского населения.

В настоящее время продолжается технико-экономическое обоснование проекта. После прохождения экспертизы и утверждения проектной документации будут проектировать следующую стадию.

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Фото: скриншоты видео Черкасского горсовета