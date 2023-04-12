Смотрите концепцию обновления Центрального парка в Черновцах

В Черновцах выбрали лучший проект комплексного благоустройства Центрального парка культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

Победителем конкурса стал коллектив архитектурного бюро Space Odyssey Architects из Одессы. Они предлагают максимальную сохранность зеленых насаждений в парке.

Главная идея проекта – Садовая аллея – направлена на знакомство отдыхающего с парком и ведет его сквозь зелень, обходя урбанизированные аллеи и площади. На своем пути посетители проходят через различные ландшафтные и функциональные зоны.

«Ландшафтное разнообразие парка знакомит с природой Черновицкой области и проводит сквозь луковые травы среди деревьев, темный прохладный лес и подножие скал с замшелыми валунами и камнями среди рейнгарденов, наполненных дождями», - говорится в описании проекта.

Это предложение пока не готовый проект, отмечают в горсовете. На его основе сформируют техзадания к проекту благоустройства и рассчитают смету и «только после этого можно будет подойти к комплексному осуществлению благоустройства парка».