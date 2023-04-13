В КГГА требуют прекратить снос «дома с насекомыми», имеющий охранный статус

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Мария Иващук
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Департамент охраны культурного наследия требует прекратить работу на объекте по адресу Владимирская, 93.

Как сообщалось ранее, там начали сносить доходный дом Марии Станиславской , известный как «дом с насекомыми» или «дом с мухами», занесенный в список объектов культурного наследия.

«07.04.2023 на объекте по адресу ул.Владимирская, 93 работником Департамента зафиксировано проведение строительных работ, наличие строительных материалов, оборудования и техники. Несмотря на то, что научно-проектная и/или проектная документация по объекту по указанному адресу Департаментом не согласовывалась, разрешение на выполнение работ не предоставлялось», – отметили в Департаменте охраны культурного наследия.

По результатам обследования Департаментом направлено предписание уполномоченному органу по содержанию дома - ОСМД «Владимирская, 93» о прекращении любых работ, заключении охранного договора и предоставлении Департаменту научно-проектной документации на проведение реставрационно-реабилитационных работ;

Также направлено заявление в полицию о нарушении досудебного расследования.

Кроме того, Департамент требует предоставить доступ к помещениям дома с целью их обследования и ознакомления с состоянием хранения, характером и способом использования.

В то же время активист Дмитрий Перов с места событий информирует , что полиция несколько часов не может попасть на стройплощадку, где разбирают памятник архитектуры.

Дом Марии Станиславской построен в 1893 году. В 2021 году Департамент охраны культурного наследия КГГА внес дом в Перечень достопримечательностей Киева. В 2022 году Окружной административный суд Киева лишил здание этого статуса, однако решение по делу 640/22099/21 так и не вступило в действие, отмечает активист Дмитрий Перов.

Дом расположен в пределах исторического ареала города – любые архитектурные, строительные и прочие работы здесь должны согласовываться с Минкультом.

Раньше мы писали, что в Пуще-Водице во второй раз горела старинная дача. Рядом с ней хотят построить ЖК.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 13 апреля 2023
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