В Киеве прогнозируют подтопление: какие районы под угрозой

1034
Ирина Маймур
share share

В Киеве прогнозируют увеличенный уровень половодья из-за осадков. Поэтому существует риск подтопления отдельных территорий, сообщают в КГГА.

Как прогнозируют синоптики, в конце апреля-начале мая будут идти обильные дожди.

Ожидаемые максимальные уровни половодья не угрожают промышленным объектам и жилым массивам. Однако в опасности окажутся пляжи и зоны отдыха, а также садово-дачные участки.

Среди опасных территорий:

  • села Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге Киева;
  • дачные массивы Воскресенские Сады, Русановские Сады, Осокорки, Позняки, Вишенки;
  • частная и садово-дачная застройка на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, а также залива Берковщина;
  • прирусловые участки массива Конча-Заспа.

Жителям этих территорий и проживающим у водоемов КГГА советует подготовиться к возможным подтоплениям.

Как подготовиться:

  • перенести ценные вещи на верхние этажи зданий или чердаки;
  • быть готовыми отключить электричество/газ, все бытовые приборы;
  • подготовить ценные вещи и документы, если возникнет необходимость покинуть дом;
  • позаботиться о домашних животных.

В КГГА подчеркивают, что у спасателей и жилищно-коммунальных служб есть алгоритм совместных действий и техника для работы в условиях наводнения.

Напомним, что вчера из-за повышения уровня воды в Днепре возникли подтопления в Киеве и области. Объявлен второй уровень опасности, сообщили в КМВА.

Временную переправу в поселок Иванков в Киевской области подтопило, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. Объезд в Иванков возможен через поселок Кухари.

Ранее мы писали, что в районе Феофании хотят создать ботаническую памятку «Пойма орхидей».

Фото: Оболонская РГА, Андрей Небытов, ГСЧС

Опубликовано: 14 апреля 2023
share share
Петиция о включении в перечень объектов культурного наследия модернистского автопарка на Дарнице набрала необходимое количество голосов Петиция о включении в перечень объектов культурного наследия модернистского автопарка на Дарнице набрала необходимое количество голосов В историческом ареале Львова хотят построить многофункциональный комплекс с двухуровневым паркингом В историческом ареале Львова хотят построить многофункциональный комплекс с двухуровневым паркингом В Дарницком районе хотят создать парк вокруг озера Серебряный кол В Дарницком районе хотят создать парк вокруг озера Серебряный кол Во Львове восстановили исторические двери на улице Костя Левицкого: фото Во Львове восстановили исторические двери на улице Костя Левицкого: фото До и после: Около метро «Почайна» очистили здания от незаконных вывесок До и после: Около метро «Почайна» очистили здания от незаконных вывесок Смотрите, как восстановили 120-летний дом во Львовской области: фото Смотрите, как восстановили 120-летний дом во Львовской области: фото Елена Зеленская – среди 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии Time Елена Зеленская – среди 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии Time В Киеве можно сдать на переработку вспененный полиэтилен В Киеве можно сдать на переработку вспененный полиэтилен
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.