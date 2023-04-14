В Киеве прогнозируют подтопление: какие районы под угрозой

В Киеве прогнозируют увеличенный уровень половодья из-за осадков. Поэтому существует риск подтопления отдельных территорий, сообщают в КГГА.

Как прогнозируют синоптики, в конце апреля-начале мая будут идти обильные дожди.

Ожидаемые максимальные уровни половодья не угрожают промышленным объектам и жилым массивам. Однако в опасности окажутся пляжи и зоны отдыха, а также садово-дачные участки.

Среди опасных территорий:

села Осещина, Погребы, Хотяновка, Троещина, Гнедин, Вишенки и поймы Днепра на юге Киева;

дачные массивы Воскресенские Сады, Русановские Сады, Осокорки, Позняки, Вишенки;

частная и садово-дачная застройка на левом берегу Днепра – в районе Южного моста, а также залива Берковщина;

прирусловые участки массива Конча-Заспа.

Жителям этих территорий и проживающим у водоемов КГГА советует подготовиться к возможным подтоплениям.

Как подготовиться:

перенести ценные вещи на верхние этажи зданий или чердаки;

быть готовыми отключить электричество/газ, все бытовые приборы;

подготовить ценные вещи и документы, если возникнет необходимость покинуть дом;

позаботиться о домашних животных.

В КГГА подчеркивают, что у спасателей и жилищно-коммунальных служб есть алгоритм совместных действий и техника для работы в условиях наводнения.

Напомним, что вчера из-за повышения уровня воды в Днепре возникли подтопления в Киеве и области. Объявлен второй уровень опасности, сообщили в КМВА.

Временную переправу в поселок Иванков в Киевской области подтопило, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. Объезд в Иванков возможен через поселок Кухари.

Ранее мы писали, что в районе Феофании хотят создать ботаническую памятку «Пойма орхидей».

Фото: Оболонская РГА, Андрей Небытов, ГСЧС