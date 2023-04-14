В Киеве прогнозируют подтопление: какие районы под угрозой

В Киеве прогнозируют увеличенный уровень половодья из-за осадков. Поэтому существует риск подтопления отдельных территорий, сообщают в КГГА.
Как прогнозируют синоптики, в конце апреля-начале мая будут идти обильные дожди.
Ожидаемые максимальные уровни половодья не угрожают промышленным объектам и жилым массивам. Однако в опасности окажутся пляжи и зоны отдыха, а также садово-дачные участки.
Жителям этих территорий и проживающим у водоемов КГГА советует подготовиться к возможным подтоплениям.
В КГГА подчеркивают, что у спасателей и жилищно-коммунальных служб есть алгоритм совместных действий и техника для работы в условиях наводнения.
Напомним, что вчера из-за повышения уровня воды в Днепре возникли подтопления в Киеве и области. Объявлен второй уровень опасности, сообщили в КМВА.
Временную переправу в поселок Иванков в Киевской области подтопило, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. Объезд в Иванков возможен через поселок Кухари.
Ранее мы писали, что в районе Феофании хотят создать ботаническую памятку «Пойма орхидей».
Фото: Оболонская РГА, Андрей Небытов, ГСЧС