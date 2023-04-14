В Дарницком районе хотят создать парк вокруг озера Серебряный кол

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Ирина Маймур
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В Дарницком районе Киева может появиться новый современный парк вокруг озера Серебряный кол.

В настоящее время идет работа над проектом, пишет «Вечерний Киев».

Известно, что планируют создать современную набережную вокруг всего водоема. На ней разместят лаунж-зоны, фонтан, места для рыбаков, спортивные тренажеры, территории для прогулок и отдыха, зону для выгула домашних животных.

Специалисты провели ландшафтную планировку территории, чтобы учесть рельеф местности. Планируется озеленение пространства с новыми декоративными насаждениями, а также шумо- и пылезащитными живыми изгородями от проспекта Бажана.

Чтобы реализовать проект в запланированные сроки, хотят привлечь инвестиции для строительства отдельных зон, в частности, детской и смотровой площадок или зоны для выгула собак, сообщил гендиректор КО «Киевзеленстрой» Алексей Король.

В Дарницкой РГА подтвердили, что работают над привлечением инвестиций и рассматривают инициативу привлечения частных средств.

Ранее мы писали, что в Деснянском районе столицы обустроят ландшафтный заказник.

Фото: Дарницкая РГА, «Вечерний Киев»

Опубликовано: 14 апреля 2023
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