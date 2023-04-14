В историческом ареале Львова хотят построить многофункциональный комплекс с двухуровневым паркингом

105
Мария Иващук
share share

В историческом ареале Львова в пределах улиц Шевченко, Городоцкой и Железнодорожной предлагают построить многофункциональный комплекс с двухуровневым паркингом и общественным пространством, пишет Твоє Місто.

Соответствующий проект внесения изменений в детальный план территорий района застройки поддержали на заседании архитектурно-градостроительного совета Львова.

Читайте также : Во Львове восстановили исторические ворота на улице Костя Левицкого: фото

Застройка – миксированная, 60% составит жилье. Перед зданием планируют обустроить общественное пространство на 2 тысячи кв. метров.

После общественных слушаний высоту установили на уровне 6 этажей – примерно 18 метров. Отель «Таурус», расположенный рядом выше, чем предложенное новое строительство.

Как утверждает архитектор проекта, компания-застройщик «Прауд» провела инвентаризацию достопримечательностей в рамках планируемого строительства и согласовала документацию со Львовской ОВА. Это должно стать дополнительной гарантией того, что будущая застройка не повлияет на визуальное восприятие достопримечательностей рядом.

Один уровень паркинга передадут громаде Львова – это не менее ста из 200 запланированных паркомест, поскольку потребность жителей комплекса будет меньше.

Сооружения, расположенные на месте будущего комплекса, должны демонтировать. Этот вопрос уже согласовали с собственниками.

Ранее мы писали, что во Львове под Высоким замком построят жилье, офисы и гостиницы .

Визуализации: Твоє Місто

Опубликовано: 14 апреля 2023
Львів
share share
Петиция о включении в перечень объектов культурного наследия модернистского автопарка на Дарнице набрала необходимое количество голосов Петиция о включении в перечень объектов культурного наследия модернистского автопарка на Дарнице набрала необходимое количество голосов В Дарницком районе хотят создать парк вокруг озера Серебряный кол В Дарницком районе хотят создать парк вокруг озера Серебряный кол Во Львове восстановили исторические двери на улице Костя Левицкого: фото Во Львове восстановили исторические двери на улице Костя Левицкого: фото До и после: Около метро «Почайна» очистили здания от незаконных вывесок До и после: Около метро «Почайна» очистили здания от незаконных вывесок В Киеве прогнозируют подтопление: какие районы под угрозой В Киеве прогнозируют подтопление: какие районы под угрозой Смотрите, как восстановили 120-летний дом во Львовской области: фото Смотрите, как восстановили 120-летний дом во Львовской области: фото Елена Зеленская – среди 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии Time Елена Зеленская – среди 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии Time В Киеве можно сдать на переработку вспененный полиэтилен В Киеве можно сдать на переработку вспененный полиэтилен
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.