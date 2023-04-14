В историческом ареале Львова хотят построить многофункциональный комплекс с двухуровневым паркингом

В историческом ареале Львова в пределах улиц Шевченко, Городоцкой и Железнодорожной предлагают построить многофункциональный комплекс с двухуровневым паркингом и общественным пространством, пишет Твоє Місто.

Соответствующий проект внесения изменений в детальный план территорий района застройки поддержали на заседании архитектурно-градостроительного совета Львова.

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Застройка – миксированная, 60% составит жилье. Перед зданием планируют обустроить общественное пространство на 2 тысячи кв. метров.

После общественных слушаний высоту установили на уровне 6 этажей – примерно 18 метров. Отель «Таурус», расположенный рядом выше, чем предложенное новое строительство.

Как утверждает архитектор проекта, компания-застройщик «Прауд» провела инвентаризацию достопримечательностей в рамках планируемого строительства и согласовала документацию со Львовской ОВА. Это должно стать дополнительной гарантией того, что будущая застройка не повлияет на визуальное восприятие достопримечательностей рядом.

Один уровень паркинга передадут громаде Львова – это не менее ста из 200 запланированных паркомест, поскольку потребность жителей комплекса будет меньше.

Сооружения, расположенные на месте будущего комплекса, должны демонтировать. Этот вопрос уже согласовали с собственниками.

Ранее мы писали, что во Львове под Высоким замком построят жилье, офисы и гостиницы .

Визуализации: Твоє Місто