Петиция о включении в перечень объектов культурного наследия модернистского автопарка на Дарнице набрала необходимое количество голосов

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Ирина Маймур
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Петиция с требованием включить в список объектов культурного наследия модернистское здание автобусного парка № 7 на Бориспольской, 15 набрала более 6000 голосов. Теперь ее должен рассмотреть Киевсовет.

Автором обращения является киевлянин Павел Постоенко. Петицию он зарегистрировал 16 февраля.

Автопарк был открыт в 1973 году на Дарнице. Он является образцом архитектуры советского модернизма. Главное и центральное здание парка – это большая крытая стоянка для автобусов.

В 2019 году на СNN вышел большой материал о покинутом Киевском автобусном парке № 7, в котором назвали объект «скрытой реликвией советского союза».

В настоящее время автопарк находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте.

Ранее мы писали, что комиссия Киевсовета одобрила петицию с просьбой ввести пересадочный билет на проезд в общественном транспорте, который будет действительным в течение 90 минут.

Фото: Мапа реновації , Олег Тоцкий

Опубликовано: 14 апреля 2023
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