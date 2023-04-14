В Киеве создают онлайн-карту деревьев. Оцифровано уже 23 тысячи насаждений

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Мария Иващук
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В Киеве оцифровали почти 23 тысячи зеленых насаждений для будущей онлайн-карты деревьев. Об этом сообщает начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

«Цель создания онлайн-карты – не только провести инвентаризацию и зафиксировать количество и состояние деревьев, находящихся на балансе города, но и предоставить обществу инструменты контроля», – говорится в сообщении.

Онлайн-карту обещают выложить в открытый доступ после завершения военного положения.

Она будет содержать фотографии каждого оцифрованного дерева, а также информацию о местонахождении, виде, высоте, диаметре и состоянии.

Подобные карты создаются во многих мегаполисах мира, в частности в Нью-Йорке, где городская онлайн карта деревьев содержит информацию о более 850 000 зеленых насаждений.

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Опубликовано: 14 апреля 2023
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