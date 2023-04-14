С Левобережной до Русановских садов: в Киеве возобновит движение автобус №117

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Ирина Маймур
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В Киеве с 15 апреля возобновят автобусный маршрут № 117, который будет курсировать со станции метро «Левобережная» до Русановских садов.

Об этом сообщают в КГГА .

Автобусы № 117 будут курсировать по следующему маршруту: ст. м. «Левобережная» – ул. Евгения Сверстюка – ул. Митрополита Андрея Шептицкого – ул. Пантелеймона Кулиша – ул. Каховская – ул. Комбинатная – ул. Евгения Маланюка – ул. Центральная Садовая – Русановские сады.

Ранее мы писали, что с 6 апреля возобновил движение автобусный маршрут №31, который будет курсировать со станции метро «Политехнический институт» до улицы Татарской.

Фото: Киевпасстранс

Опубликовано: 14 апреля 2023
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