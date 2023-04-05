З Політеха на Татарку: У Києві відновить рух автобус №31

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Валерія Гуржий
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У Києві з 6 квітня відновить рух автобусний маршрут – № 31, який курсуватиме зі станції метро “Політехнічний інститут” до вулиці Татарської.

Про це повідомили в КМДА.

Наразі на вулмці Татарській (на ділянці від вул. Нагірної до вул. Загорівської) тривають ремонтні роботи, тому автобуси тимчасово курсуватимуть за зміненою схемою.

До закінчення ремонтних робіт автобуси курсуватимуть за маршрутом: ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський (у зворотному напрямку вул. Ростиславська – вул. Шолуденка) – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова (у зворотному напрямку вул. Овруцька) – вул. Загорівська – вул. Половецька – пров. Татарський – вул. Татарська.

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Фото: Київпастранс

Опубліковано: 05 квітня 2023
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