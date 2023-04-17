Киев заливает водой: смотрите, как затопило парк «Муромец» и Гидропарк

В Киеве и области из-за повышения уровня воды фиксируют значительные подтопления. В частности вода накрыла Гидропарк, парк «Муромец» и Броварской район региона.
Telegram-канал «Реальный Киев» опубликовал видео с дрона, на котором видно, как сильно поднялась вода на территории парка «Муромец». В воде оказались беседки, спортивные корты, магазины, кафе и рестораны.
Несмотря на подтопление, вчера в парке все равно собрались горожане, чтобы отпраздновать Пасху. Некоторые передвигались по территории на каяках.
Затопило и столичный гидропарк. Его фото опубликовал фотограф Ян Доброносов.
Также он показал , как ушли под воду территории возле Почтовой площади.
На территории Броварского района вблизи села Погребы вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам, сообщают в ГСЧС. В общей сложности подтоплено более 10 приусадебных участков. Там постоянно дежурят спасатели, которые доставляют на сушу местных жителей и откачивают воду в жилых домах.
Продолжает тонуть в воде и Оболонская набережная, сообщает Константин Власенко. Как отмечают местные жители, такого не наблюдалось уже 7 лет.
К тому же «Киевводоканал» сообщил, что вода в Киеве может иметь желтоватый цвет из-за паводка, но это не повлияет на ее качество.
Раньше мы писали, как подтопило набережную на Почтовой, Никольской Слободке и Оболони.
Фото: ГСЧС, Ян Доброносов для «Телеграф», Константин Власенко