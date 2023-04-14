Киев в воде: Смотрите, как подтопило набережную на Почтовой, Никольскую Слободку и Оболонь

В ближайшие дни в Киеве прогнозируют увеличенный уровень половодья из-за осадков. Поэтому существует риск подтопления отдельных территорий. В КГГА опубликовали список потенциально опасных районов.

Уже сейчас увеличение уровня воды в Днепре повлекло затопление берегов в столице.

В частности, рядом с жилым кварталом «Русановская гавань» вода залила пешеходную зону, сообщил местный житель Иван Артеменко. Также фото подтопленной набережной на Никольской Слободке опубликовал киевовед Кирилл Степанец и журналист Лев Шевченко .

А в сообществе Оболонь опубликовали фото подтопленных берегов Днепра в районе улицы Приречной, где киевские власти планируют построить большой паркинг за 120 миллионов гривен.

Также в соцсетях публикуют фото затопленной набережной на Почтовой площади.