Во Львове завершили выкуп участков, вдоль которых будет проходить Северная объездная дорога

14 апреля во Львове выкупили последние два земельных участка для строительства Северной объездной дороги.

Еще два участка будут отчуждать в судебном порядке, сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Объездная дорога самой высокой категории 1А будет проходить вдоль сел Бирки, Завадов, Зашков, Гряду и до Малых Подлесок. Общая протяженность автодороги составит 23 километра. Эта автомобильная дорога позволит разгрузить Южный обход Львова.

Строительство будет осуществляться за счет Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на условиях софинансирования.

Напомним, что Северная объездная дорога соединит международную трассу М-06/Е-40 Киев – Львов – Чоп с тремя международными дорогами от Львова до границы с Польшей: М-09/Е-372, М-10 и М- 11/Е40.

Ранее мы писали, что во Львове для площади возле Оперного театра предлагают разработать концепцию с паркингом и остановками для трамваев.

Фото: скриншот из видео «Спасательной археологической службы» Института археологии НАН Украины, ЛОГА