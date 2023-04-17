В Киеве хотят переименовать Минский массив в Литовский

Петиция о переименовании Минского массива в Литовский зарегистрирована на сайте Киевсовета.

Она набрала 1316 подписей из 6000 необходимых для рассмотрения депутатами.

Ранее киевляне зарегистрировали петицию о смене названия станции метро Минская на Варшавская.

Также мы писали, что в приложении «Киев Цифровой» завершилось голосование по переименованию 27 городских объектов, названия которых связаны с рф и ее сателлитами. В частности, речь идет о переименовании Воздухофлотского проспекта, проспекта Правды и сквера Чкалова.

Фото: Denis Dolgov