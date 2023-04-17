Киевская кольцевая электричка запускает дополнительные поздние рейсы с Дарницы до Святошино

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Ирина Маймур
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Столичная кольцевая электричка в экспериментальном режиме запускает дополнительные поздние рейсы. Об этом сообщают в Kyiv City Express.

С 18 апреля два последних поезда с Дарницы будут ежедневно выполнять дополнительный рейс на Святошино — 7349 и 7449.

Таким образом самые поздние отправления электрички будут в 22:42 с Дарницы в направлении Выдубичей. Прибытие в Святошино — в 23:29. Последний рейс с Дарницы до Святошино через Левобережную, Троещину, Почайну и Сырец — в 22:35 с прибытием в 23:20.

Каким будет расписание в будни


Каким будет расписание в выходные дни



Обновленное расписание появится в чат-боте и на станциях завтра, когда запустят дополнительные рейсы.

Ранее мы писали, что «Укрзализныця» завершила капитальный ремонт моста через реку Ирпень.

Фото: Kyiv City Express, Укрзализныця

Опубликовано: 17 апреля 2023
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