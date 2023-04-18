Когда в Киеве появится военное мемориальное кладбище и каким оно будет

В Киеве планируют открыть первую очередь Национального военного мемориального кладбища в конце осени 2023 года. Об этом сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун, пишет «Вечірній Київ».

Кладбище построят вместо Лысой горы на Броварском проспекте в Днепровском районе Киева.

Там планируется мемориальный комплекс с ритуальным помещением, сооружением организации почетных захоронений и музеем.

Уже создано государственное учреждение, отвечающее за процесс строительства. В настоящее время продолжаются переговоры по передаче земли.

Напомним, что против предложения Кабинета Министров обустроить мемориальное кладбище на Лысой горе выступила общественность и экологи.

Вместо этого кладбище решили построить в Быковне , недалеко от Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

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