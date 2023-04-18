На Оболони отремонтируют стадион спортивной школы «Смена»: каким он будет

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Ирина Маймур
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В Оболонском районе презентовали проект по завершению капитального ремонта стадиона специализированной детско-юношеской спортивной школы по футболу «Смена».

Об этом сообщил глава Оболонской ОГА Кирилл Фесик.

Ремонтные работы начали в 2021 году за счет районного бюджета. Завершать их будут уже на средства бюджета столицы.

В 2023 году планируют выполнить следующие работы:

  • устройство корыт под футбольные поля;
  • обустройство основания полей и укладка искусственного покрытия;
  • установка металлического ограждения;
  • устройство водоотвода с полей;
  • фундаменты под прожекторные мачты;
  • кабели под освещение;
  • благоустройство территории;
  • устройство беговых дорожек;
  • восстановление трибуны и трибунных комплексов.

К тому же стадион будет оборудован мобильной системой видеонаблюдения, благодаря которой поле будет иметь сертификацию от УЕФА.

Сейчас в спортшколе «Смена» 1080 воспитанников. С ними работают 29 тренеров.

«Проект имеет очень большое значение для спортивной жизни района, все тренеры, воспитанники школы и их родители в ожидании завершения работ и мечтают, чтобы их дети занимались спортом в более комфортных и современных условиях», — отметил Кирилл Фесик.

Ранее мы писали, что в Макарове восстановили амбулаторию, разрушенную оккупантами.

Фото: Кирилл Фесик

Опубликовано: 18 апреля 2023
Оболонь
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