Бизнесмен-уроженец россии снимает крышу построек Киевского водопровода: он хочет застроить Владимирский спуск

Застройщик уже начал снимать крышу заброшенных построек первого в Киеве акционерного общества для изготовления искусственных минеральных вод. Речь идет о сооружениях на Владимирском спуске, 4 и 6.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Бизнесмен российского происхождения Дмитрий Буряк планирует построить на Владимирском спуске ТРЦ и станцию канатной дороги. Городские власти против и борются за сохранение уникальных территорий от застройки в судах.

«Бораться действительно за что! Участок под застройку — это здания первой очереди централизованного водопровода г. Киева, построенные еще 1871–72 гг. Совершенно уникальным является двухэтажный деревянный жилой дом (на фото слева) — это одно из немногих уцелевших деревянных зданий Центрального исторического ареала г. Киева. Киев. Сейчас на нем постепенно начала исчезать крыша, что недвусмысленно указывает на намерения застройщика», — пишет Перов.

Столь же ценно и сооружение рядом. Это старый фильтр.

Дмитрий Перов отметил, что у города уже есть удачные примеры реновации бывших водопроводных сооружений — в 2003 году в здании водопроводной башни (1876 год) и резервуара чистой воды (1909 год), расположенных в Крещатом парке — там открыли водно-информационный центр ( Музей воды).

Однако «если застройщику удастся выиграть решающий суд — останемся и без Горки, и без истории», отметил активист.

Напомним, что уроженец россии Дмитрий Буряк, сменивший гражданство на литовское, является владельцем компании «Этрекс». Именно она добилась в суде выдать градостроительные условия и ограничения для застройки двух участков, расположенных на склонах Днепра Центрального исторического ареала столицы — на Владимирском спуске (дома № 4 и № 6).

КГГА против этого решения и обещает продолжать защиту в суде.

Ранее мы писали, что в историческом центре Киева сносят «дом с мухами» XIX века.

Фото: Дмитрий Перов