Бизнесмен-уроженец россии снимает крышу построек Киевского водопровода: он хочет застроить Владимирский спуск

1799
Ирина Маймур
share share

Застройщик уже начал снимать крышу заброшенных построек первого в Киеве акционерного общества для изготовления искусственных минеральных вод. Речь идет о сооружениях на Владимирском спуске, 4 и 6.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Бизнесмен российского происхождения Дмитрий Буряк планирует построить на Владимирском спуске ТРЦ и станцию канатной дороги. Городские власти против и борются за сохранение уникальных территорий от застройки в судах.

«Бораться действительно за что! Участок под застройку — это здания первой очереди централизованного водопровода г. Киева, построенные еще 1871–72 гг. Совершенно уникальным является двухэтажный деревянный жилой дом (на фото слева) — это одно из немногих уцелевших деревянных зданий Центрального исторического ареала г. Киева. Киев. Сейчас на нем постепенно начала исчезать крыша, что недвусмысленно указывает на намерения застройщика», — пишет Перов.

Столь же ценно и сооружение рядом. Это старый фильтр.

Дмитрий Перов отметил, что у города уже есть удачные примеры реновации бывших водопроводных сооружений — в 2003 году в здании водопроводной башни (1876 год) и резервуара чистой воды (1909 год), расположенных в Крещатом парке — там открыли водно-информационный центр ( Музей воды).

Однако «если застройщику удастся выиграть решающий суд — останемся и без Горки, и без истории», отметил активист.

Напомним, что уроженец россии Дмитрий Буряк, сменивший гражданство на литовское, является владельцем компании «Этрекс». Именно она добилась в суде выдать градостроительные условия и ограничения для застройки двух участков, расположенных на склонах Днепра Центрального исторического ареала столицы — на Владимирском спуске (дома № 4 и № 6).

КГГА против этого решения и обещает продолжать защиту в суде.

Ранее мы писали, что в историческом центре Киева сносят «дом с мухами» XIX века.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 18 апреля 2023
share share
«Эпицентр» открыл сеть химчисток «Мультисервис»: какие услуги будут предоставлять «Эпицентр» открыл сеть химчисток «Мультисервис»: какие услуги будут предоставлять На Троещине может появиться официальное кладбище для домашних животных На Троещине может появиться официальное кладбище для домашних животных 10 лучших фотографий культурного наследия Украины за 2022 год по версии Википедии 10 лучших фотографий культурного наследия Украины за 2022 год по версии Википедии Почему Pinot Noir намного лучше Merlot — объясняем при помощи фильма «На обочине» Почему Pinot Noir намного лучше Merlot — объясняем при помощи фильма «На обочине» В Киеве обустраивают новые кольцевые развязки на перекрестках: где именно В Киеве обустраивают новые кольцевые развязки на перекрестках: где именно Масштабного затопления Киева не будет - Укргидрометцентр Масштабного затопления Киева не будет - Укргидрометцентр Киевский дизайнер разработал шрифт для названия станции метро «Площадь Украинских Героев» Киевский дизайнер разработал шрифт для названия станции метро «Площадь Украинских Героев» Три украинских проекта номинировали на премию Webby Awards Три украинских проекта номинировали на премию Webby Awards
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.