В Киеве продолжает разрушаться костёл святого Николая: почему задерживают реставрацию

12 апреля в Киеве прошло заседание Попечительского совета костела св. Николая, где его представители составили Акт технического состояния святыни. Согласно выводам ученых — состояние Николаевского костела неудовлетворительное.

Об этом сообщает римско-католический приход св. Николая в Киеве.

Как сообщил настоятель храма Павел Вышковский, с июня 2022 года из костела было вывезено 5 многотонных грузовиков штукатурки, пораженной плесенью и ядовитыми грибами. В первую очередь сегодня здание нуждается в восстановлении вентиляции и гидроизоляции. Однако эту проблему невозможно решить, пока храм находится на балансе подчиняющегося Минкульту ГП «Национальное здание органной и камерной музыки Украины».

Римо-католики сообщили, что киевские архитекторы уже подготовили рабочий проект и визуализацию внешнего вида костела по состоянию на начало ХХ века. Однако их воплощение опять-таки требует возвращения храма в приход.

Средства на реставрацию святыни уже согласились предоставить представители религиозного сообщества из США, Польши, Италии, Бельгии и других стран.

«Идет восемнадцатый месяц, как министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, выступая в Николаевском костеле, дал публичное обещание вернуть костел святого Николая прихожанам не позднее 1 июня 2022 года. С того времени «первое июня» запечатлелось в истории храма, как красноречивый пример безответственности и безразличия власти. Возможно, при других условиях можно было бы склонив головы и дальше ждать (еще 30 лет) пока власть, привычно затягивая, снова вспомнит святыню, но катастрофическое состояние костела требует неотложных действий», — говорится в сообщении.

По результатам заседания Попечительский совет костела направил копии Акта технического состояния костела и ходатайство о возвращении руководству страны и представителям международных религиозных институций.

Напомним, что 1 июня 2022 года, согласно Меморандуму, подписанному между Министерством культуры и информационной политики и приходом, костел св. Николая должны были передать римо-католикам. В июле в Минкульте сообщили, что не успели сделать передачу из-за полномасштабной войны и завершат готовить соответствующие документы до конца 2023 года. Процесс длится так долго из-за юридических моментов: указ президента от 1995 года запрещает органам исполнительной власти передавать закрепленное за национальными учреждениями Украины имущество, находящееся в собственности государства, другим организациям.

К тому же Министерство культуры и информационной политики и город должны предоставить Дому музыки другое равноценное сооружение, однако они до сих пор не нашли соответствующее помещение. Среди вероятных построек речь шла о Октябрьском дворце, но там отсутствует орган.

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Фото: «Моя Украина»