В Киеве обустраивают новые кольцевые развязки на перекрестках: где именно

В большинстве районов Киева стартовало обустройство кольцевых развязок на перекрестках.

Об этом сообщают в КГГА.

По информации «Киевавтодор», работы продолжаются на перекрестке улиц Бекешкиной и Вильде. Там уже обустроили центральный островок и островок безопасности. Закончить все работы на перекрестке планируют 25 апреля.

Завершают обустройство кольцевой развязки на пересечении улиц Жаботинского, Корчака и Меира. На этом перекрестке нужно только нанести новую дорожную разметку и озеленить клумбы.

В Дарницком районе кольцевая развязка будет на Т-образном перекрестке улиц Чавдар и Гмыри. Работы по обустройству дорожной клумбы должны быть завершены до 5 мая.

Всего в 2023 году в столице планируют обустроить около 40 новых кольцевых решений.

Ранее мы писали, что во Львове завершили выкуп участков, вдоль которых будет проходить Северная объездная дорога.

Фото: КГГА