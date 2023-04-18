В Киеве обустраивают новые кольцевые развязки на перекрестках: где именно

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Ирина Маймур
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В большинстве районов Киева стартовало обустройство кольцевых развязок на перекрестках.

Об этом сообщают в КГГА.

По информации «Киевавтодор», работы продолжаются на перекрестке улиц Бекешкиной и Вильде. Там уже обустроили центральный островок и островок безопасности. Закончить все работы на перекрестке планируют 25 апреля.

Завершают обустройство кольцевой развязки на пересечении улиц Жаботинского, Корчака и Меира. На этом перекрестке нужно только нанести новую дорожную разметку и озеленить клумбы.

В Дарницком районе кольцевая развязка будет на Т-образном перекрестке улиц Чавдар и Гмыри. Работы по обустройству дорожной клумбы должны быть завершены до 5 мая.

Всего в 2023 году в столице планируют обустроить около 40 новых кольцевых решений.

Ранее мы писали, что во Львове завершили выкуп участков, вдоль которых будет проходить Северная объездная дорога.

Фото: КГГА

Опубликовано: 18 апреля 2023
дороги Київавтодор
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