«Эпицентр» открывает Антистресс хаб, в котором будут проводить бесплатные лекции

В Киеве компания «Эпицентр» открывает Антистресс хаб. В нем пройдет серия бесплатных лекций, посвященных преодолению психологических сложностей, вызванных войной.

Об этом идет речь на сайте компании.

Антистресс хаб начнет работу в рамках кворкинга «Несокрушимый хаб», расположенного в столичном торговом центре «Эпицентр» возле станции метро «Почайна».

Цель создания хаба – помочь людям справиться с психологической нагрузкой, возникшей в условиях войны.

Уже 22 апреля здесь стартует серия лекций-практикумов, посвященная психологической помощи, стойкости и адаптации к реалиям военного времени. Они будут проходить каждую субботу и затрагивать методы снижения стресса, коммуникаций о войне с детьми и многих других важных тем. Посетить эти лекции абсолютно бесплатно смогут все желающие, пройдя регистрацию по ссылке .