«Эпицентр» открывает Антистресс хаб, в котором будут проводить бесплатные лекции

В Киеве компания «Эпицентр» открывает Антистресс хаб. В нем пройдет серия бесплатных лекций, посвященных преодолению психологических сложностей, вызванных войной.
Об этом идет речь на сайте компании.
Антистресс хаб начнет работу в рамках кворкинга «Несокрушимый хаб», расположенного в столичном торговом центре «Эпицентр» возле станции метро «Почайна».
Цель создания хаба – помочь людям справиться с психологической нагрузкой, возникшей в условиях войны.
Уже 22 апреля здесь стартует серия лекций-практикумов, посвященная психологической помощи, стойкости и адаптации к реалиям военного времени. Они будут проходить каждую субботу и затрагивать методы снижения стресса, коммуникаций о войне с детьми и многих других важных тем. Посетить эти лекции абсолютно бесплатно смогут все желающие, пройдя регистрацию по ссылке .
Ранее мы писали , что в Киеве начал работу первый в Украине Центр стрессоустойчивости, созданный по опыту израильских специалистов. В центре будут оказывать бесплатную психологическую помощь и проводить тренинги.