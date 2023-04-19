«Эпицентр» открывает Антистресс хаб, в котором будут проводить бесплатные лекции

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Валерия Гуржий
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В Киеве компания «Эпицентр» открывает Антистресс хаб. В нем пройдет серия бесплатных лекций, посвященных преодолению психологических сложностей, вызванных войной.

Об этом идет речь на сайте компании.

Антистресс хаб начнет работу в рамках кворкинга «Несокрушимый хаб», расположенного в столичном торговом центре «Эпицентр» возле станции метро «Почайна».

Цель создания хаба – помочь людям справиться с психологической нагрузкой, возникшей в условиях войны.

Уже 22 апреля здесь стартует серия лекций-практикумов, посвященная психологической помощи, стойкости и адаптации к реалиям военного времени. Они будут проходить каждую субботу и затрагивать методы снижения стресса, коммуникаций о войне с детьми и многих других важных тем. Посетить эти лекции абсолютно бесплатно смогут все желающие, пройдя регистрацию по ссылке .

Ранее мы писали , что в Киеве начал работу первый в Украине Центр стрессоустойчивости, созданный по опыту израильских специалистов. В центре будут оказывать бесплатную психологическую помощь и проводить тренинги.

Опубликовано: 19 апреля 2023
хаб Епіцентр київ
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