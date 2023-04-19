КГГА расторгла договоры с 6 частными перевозчиками: что изменится

Департамент транспортной инфраструктуры расторг договоры с «недобросовестными» частными перевозчиками и внес изменения в автобусный маршрут № 97К и маршрут троллейбуса №36.
Об этом сообщает КГГА .
Всего было разорвано 6 договоров в одностороннем порядке. Решение о расторжении этих договоров было принято по результатам проверок.
В Департаменте отметили, что преимущество в реорганизации маршрутной сети в дальнейшем будет предоставлено автобусам и троллейбусам большой и особо большой вместимости КП «Киевпасстранс», а также частным перевозчикам, которые будут качественно выполнять условия договора.
Следовательно, с 20 апреля будет продлен троллейбусный маршрут № 36 “Ул. Северная – станция метро «Святошин» до улицы Чернобыльской.
Также внесены изменения в путь следования автобусного маршрута № 97К “Массив Новобеличи – ул. Академика Ефремова – с заездом на улицы Николая Ушакова, Прилужную и Чернобыльскую.
Соответственно, на этих маршрутах увеличено количество подвижного состава.
Ранее мы писали , что в Киеве восстановили автобусный маршрут № 117, который будет курсировать со станции метро «Левобережная» в Русановские сады.
Фото: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА