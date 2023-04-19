КГГА расторгла договоры с 6 частными перевозчиками: что изменится

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Валерия Гуржий
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Департамент транспортной инфраструктуры расторг договоры с «недобросовестными» частными перевозчиками и внес изменения в автобусный маршрут № 97К и маршрут троллейбуса №36.

Об этом сообщает КГГА .

Всего было разорвано 6 договоров в одностороннем порядке. Решение о расторжении этих договоров было принято по результатам проверок.

В Департаменте отметили, что преимущество в реорганизации маршрутной сети в дальнейшем будет предоставлено автобусам и троллейбусам большой и особо большой вместимости КП «Киевпасстранс», а также частным перевозчикам, которые будут качественно выполнять условия договора.

Следовательно, с 20 апреля будет продлен троллейбусный маршрут № 36 “Ул. Северная – станция метро «Святошин» до улицы Чернобыльской.

Также внесены изменения в путь следования автобусного маршрута № 97К “Массив Новобеличи – ул. Академика Ефремова – с заездом на улицы Николая Ушакова, Прилужную и Чернобыльскую.

Соответственно, на этих маршрутах увеличено количество подвижного состава.

Ранее мы писали , что в Киеве восстановили автобусный маршрут № 117, который будет курсировать со станции метро «Левобережная» в Русановские сады.

Фото: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

Опубликовано: 19 апреля 2023
громадський транспорт Київ КМДА
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