В центре Киева во время ремонта улицы коммунальщики срезали два взрослых дерева

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Валерия Гуржий
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В Киеве на перекрестке улиц Пирогова и Богдана Хмельницкого, недалеко от станции метро Университет, во время ремонта улицы коммунальщики срезали два взрослых дерева.

Об этом сообщил киевлянин Андрей Липа.

На инфощите указано, что в настоящее время проходит текущий ремонт улицы Пирогова от бульвара Тараса Шевченко до улицы Богдана Хмельницкого. Там планируется смена дорожного и тротуарного покрытия, смена ОДР по устройству велодорожки и парковки авто, обновление зеленых насаждений и уличного освещения.

Также на инфощите отмечено, что «работы будут выполняться с применением современных материалов и новейших европейских технологий».

Окончание ремонта ожидается в сентябре 2023 года.

Как ранее мы писали, на улице Приречной, что на Оболони, неизвестные ночью вырезали 60 деревьев.

Опубликовано: 20 апреля 2023
дерево київ
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