В центре Киева во время ремонта улицы коммунальщики срезали два взрослых дерева

В Киеве на перекрестке улиц Пирогова и Богдана Хмельницкого, недалеко от станции метро Университет, во время ремонта улицы коммунальщики срезали два взрослых дерева.

Об этом сообщил киевлянин Андрей Липа.

На инфощите указано, что в настоящее время проходит текущий ремонт улицы Пирогова от бульвара Тараса Шевченко до улицы Богдана Хмельницкого. Там планируется смена дорожного и тротуарного покрытия, смена ОДР по устройству велодорожки и парковки авто, обновление зеленых насаждений и уличного освещения.

Также на инфощите отмечено, что «работы будут выполняться с применением современных материалов и новейших европейских технологий».

Окончание ремонта ожидается в сентябре 2023 года.