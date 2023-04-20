Что вспыхнуло в небе над Киевом: версии NASA, военных и ученых (обновлено)

Жители Киева и области вечером 19 апреля видели неизвестные яркие вспышки. После этого сразу же объявили воздушную тревогу.

В Киевской городской военной администрации сначала объяснили , что вспышки произошли, вероятно, от падения спутника NASA, а ПВО не работала.

В Воздушных Силах также сообщили , что вспышки могут быть связаны с падением спутника или метеорита.

Ранее исследователи предупреждали, что на этой неделе на Землю упадет 270-килограммовый спутник NASA, изучавший Солнце с 2002 года. Его вывели из строя в 2018 году.

Однако NASA опровергли информацию о том, что их спутник мог упасть над Киевом. Об этом представитель NASA Роб Маргрет сообщил в комментарии BBC. Там сообщили, что спутник RHESSI находился на орбите, когда над Киевом увидели вспышки.

В научном проекте Alpha Centauri уверены , что над Киевом сгорел болид – крупный метеор.

Сегодня действительно в атмосферу должен входить аппарат NASA RHESSI, наблюдавший солнечные вспышки с 2002 по 2018 год. Но траектория его падения очень (ОЧЕНЬ) далека от Украины. Упавший возле Киева объект — болид (метеор)», — отмечают ученые.

Аналитик по космосу и экс-советник председателя Государственного космического агентства Андрей Колесник также предполагает, что это мог быть не спутник, а метеорит или другой объект. Об этом он сообщил «Суспильному».

Так же считает и спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

«Вероятно, это был метеорит», — сказал спикер Воздушных сил ВСУ в эфире телемарафона «Единые новости».

В то же время Главный центр специального контроля сообщил , что над территорией Украины вечером 19 апреля было зарегистрировано «высокоэнергетическое акустическое событие».

«19 апреля 2023 в 21:57 по киевскому времени инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», — рассказали в центре.

Государственное космическое агентство Украины сообщило, что вчерашняя вспышка над Киевом — это падение метеорита из потока Лирид, возникающего из шлейфа кометы Тэтчер. Земля каждый год в апреле проходит через шлейф, а затем в небе фиксируют яркие вспышки.

Раньше мы писали, что на Подоле установили арт-объект в виде зеркального куба.

Фото: скриншот из видео Олеси Стратиенко, Главный центр специального контроля, Alpha Centauri