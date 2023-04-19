На Подоле установили артобъект в виде зеркального куба: фото

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Мария Иващук
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На Контрактовой площади установили зеркальный артобъект с лабиринтом для напоминания, что борьба с коррупцией начинается с каждого человека.

Об этом сообщает организатор акции – Глобальный договор ООН в Украине.

«Чтобы искоренить коррупцию раз и навсегда, мы должны перестать ее терпеть — в частной жизни, на работе, на уровне государства. Пройти сквозь рамку непросто, потому что внутри у нее есть лабиринт. Так же и непросто дать отпор коррупции. Сделать это можно только вместе», – описывают идею в организации.

Организаторы приглашают посетить артобъект на Подоле, сделать фото и присоединиться к флешмобу в соцсетях с хештегом #долаю_корупцію.

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Опубликовано: 19 апреля 2023
Поділ Контрактова площа
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