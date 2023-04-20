В Ровно демонтировали уникальную мозаику, якобы изображающую «дружбу» россии и Украины. Активисты уверены, что это вандализм

В Ровно демонтировали мозаичную стелу с двумя женскими фигурами на перекрестке улиц Соборная и Дубенская.

На ней якобы была изображена «дружба» россии и Украины, сообщает Ровно-1.

Такое решение ровенских властей возмутило сообщество Ukrainian Modernism. Там сообщили, что мозаика изображала две женские фигуры в украинских национальных одеждах Галиции и Приднепровья.

Также активисты обвинили власти города в уничтожении мозаики под шумок деколонизации.

«Власти рассказали басню о том, что стела была установлена в честь дружбы с Беларусью, и вообще-то маркер советской эпохи. Если кому-то две украинки в национальных одеждах показались маркером советской эпохи, то у меня к этим людям много вопросов. и совет ехать в Москву», — добавили в сообществе.

Отмечается, что после демонтажа памятник будет находиться на складах городского совета, а затем его перенесут на Холм Славы. Там хотят сделать музей тоталитарных знаков.

Как сообщили в горсовете Ровно изданию УП.Культура, стелу демонтировали в соответствии с решением горисполкома, а перед сносом мозаику анализировали, в том числе и с художественной точки зрения.

«У нас есть художники, скульпторы, которые разбираются в этом. Представители искусства ни слова не сказали, что это художественное произведение. Это обычное, тиражированное произведение в стиле мозаики, которое производилось массово: остановки, Гидропарк у нас в городе оформлен в таком стиле», — отмечает главный специалист управления культуры и туризма горсовета Ровно Юрий Фаевский.

По его словам, мозаику установили в 70-80-е годы 20 века. Ее художественное оформление делал ровенский комбинат, а не «какие-то члены союза художников».

«Поверьте, если бы она представляла ценность, конечно, она была бы перенесена», — подытожил Фаевский.

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