Летом в Ирпене начнется восстановление первого демонтированного дома

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Валерия Гуржий
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В июне в Ирпене стартует восстановление первого демонтированного в городе дома. Это была пятиэтажка на Гостомельском шоссе, 12, 14, 16.

Об этом пишет ITV .

На месте развалин построят новый многоквартирный, но уже девятиэтажный дом. Проект строительства осуществляется Международной организацией по миграции при поддержке правительства Германии.

В новом доме будет 76 квартир. В нем поселятся те же жители, жившие здесь до разрушения. На реализацию этого проекта правительство Германии планирует выделить 3 миллиона евро.

Кроме этого, при поддержке немецкого правительства частично восстановили многоквартирный дом на Севериновской, 154 б.

Ранее мы писали, что в Ирпене на улице Севериновской снесут дома 160/1 и 158, на одном из них расположен граффити британского художника Бэнкси.

Фото: Unsplash\Gerold Hinzen

Опубликовано: 20 апреля 2023
Ірпінь будівництво житло після війни
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