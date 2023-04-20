Летом в Ирпене начнется восстановление первого демонтированного дома

В июне в Ирпене стартует восстановление первого демонтированного в городе дома. Это была пятиэтажка на Гостомельском шоссе, 12, 14, 16.

Об этом пишет ITV .

На месте развалин построят новый многоквартирный, но уже девятиэтажный дом. Проект строительства осуществляется Международной организацией по миграции при поддержке правительства Германии.

В новом доме будет 76 квартир. В нем поселятся те же жители, жившие здесь до разрушения. На реализацию этого проекта правительство Германии планирует выделить 3 миллиона евро.

Кроме этого, при поддержке немецкого правительства частично восстановили многоквартирный дом на Севериновской, 154 б.

Ранее мы писали , что в Ирпене на улице Севериновской снесут дома 160/1 и 158, на одном из них расположен граффити британского художника Бэнкси.