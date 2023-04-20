КГГА выделила землю под создание Национального военного мемориального кладбища

445
Валерия Гуржий
share share

Киевсовет отвел землю для создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

Об этом в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, 8 гектаров земли в этой местности находились в собственности города, которые были переданы для создания военно мемориального кладбища. Рядом есть еще около 90 гектаров государственной земли. Общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров.

Напомним, что против предложения Кабинета Министров обустроить мемориальное кладбище на Лысой горе выступила общественность и экологи.

Вместо этого кладбище решили построить в Быковне , недалеко от Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Там планируется разместить мемориальный комплекс с ритуальным помещением, сооружением почетных захоронений и музеем.

Фото: Аимаина хикари

Опубликовано: 20 апреля 2023
КМДА військове кладовище Биківня
share share
Куда поехать на выходные: Семь парков под Киевом Куда поехать на выходные: Семь парков под Киевом Не только вышиванки: 8 украинских брендов, которые создают одежду и аксессуары в этническом стиле Не только вышиванки: 8 украинских брендов, которые создают одежду и аксессуары в этническом стиле Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством россии Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством россии Киевсовет остановил незаконную застройку Владимирского спуска: арендатор земли связан с россией Киевсовет остановил незаконную застройку Владимирского спуска: арендатор земли связан с россией Этим летом в Киеве планируют открыть все пляжи Этим летом в Киеве планируют открыть все пляжи Киевсовет выделил землю для строительства трехуровневого паркинга на Оболони Киевсовет выделил землю для строительства трехуровневого паркинга на Оболони В Киеве проведут ярмарку в поддержку детей, потерявших родителей из-за войны: когда и где В Киеве проведут ярмарку в поддержку детей, потерявших родителей из-за войны: когда и где В Киеве открыли «волонтерскую пиццерию» Freedom Pizza: 70% прибыли отдают на социальные проекты В Киеве открыли «волонтерскую пиццерию» Freedom Pizza: 70% прибыли отдают на социальные проекты
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.