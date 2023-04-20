КГГА выделила землю под создание Национального военного мемориального кладбища

Киевсовет отвел землю для создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

Об этом в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, 8 гектаров земли в этой местности находились в собственности города, которые были переданы для создания военно мемориального кладбища. Рядом есть еще около 90 гектаров государственной земли. Общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров.

Напомним, что против предложения Кабинета Министров обустроить мемориальное кладбище на Лысой горе выступила общественность и экологи.

Вместо этого кладбище решили построить в Быковне , недалеко от Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Там планируется разместить мемориальный комплекс с ритуальным помещением, сооружением почетных захоронений и музеем.

Фото: Аимаина хикари